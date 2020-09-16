وافق المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية على إنشاء مكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأوسط في الرياض، ليتولى تأدية المهمات التي توكلها إليه الجمعية العامة للمنظمة وتنفيذ أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، أن المكتب سيعمل على خدمة الدول الـ13 التي تنضوي تحت المكتب، وذلك بهدف تحقيق استدامة نمو القطاع السياحي وتنمية رأس المال البشري وتنفيذ الإحصاءات السياحية النوعية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن المكتب الإقليمي سيكون له دور في تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة في المملكة وبقية دول الإقليم، بجانب دعم المبادرات الأخرى المفيدة للقطاع السياحي.
ونوّه وزير السياحة بأن إعلان موافقة المنظمة على إنشاء مكتب لها في الرياض صدر خلال الدورة 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التي استضافتها العاصمة الجورجية تبليسي.
وفق “أخبار 24”.