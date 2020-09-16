حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من أربعة أخطاء شائعة قد يقع فيها البعض عند استخدام الخرسانة الجاهزة في البناء.
وأوضحت الهيئة في “إنفوجراف”، أن من الخطأ اشتراط وضع كمية محددة من الإسمنت في الخرسانة دون النظر في الأحمال الخرسانية وقيمة “الإجهاد” المراد تنفيذه، وكذلك إضافة كمية كبيرة من الماء دون الالتزام بالمعدلات الموصى بها في المواصفات القياسية.
وأبانت الهيئة أن من الخطأ استخدام الإسمنت المقاوم فقط، وأنه يجب اختبار نوع الإسمنت المتوافق مع التربة، وكذلك استخدام الخرسانة الجاهزة لأكثر من مصنع، ما يؤثر سلبا على جودة وتماسك البناء واستدامته.
وفق “أخبار 24”.