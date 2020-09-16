أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الأربعاء)، أن رصد دخول الشاحنات إلكترونيًا في الأوقات الممنوعة، سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء 1442/02/06 هـ الموافق 2020/09/23 م، وذلك في كل من (الدمام، والخبر، والظهران).
وأوضحت الإدارة أن أوقات المنع ستكون على النحو التالي: من الـ6 صباحا حتى الـ8 صباحا، ومن الـ12 ظهرا حتى الـ2 عصرا، ومن الـ5 مساء حتى الـ8 مساء.
وفيما يخص يومي الجمعة والسبت، بينت الإدارة أن أوقات المنع تبدأ من الساعة الـ3 عصرا وحتى الـ8 مساء، داعية جميع قائدي الشاحنات إلى التقيد بالأوقات المحددة.
وفق “أخبار 24”.