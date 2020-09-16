وزير التعليم يدشن أول كليتين رقميتين للبنات في الرياض وجدة.. وهذه هي التخصصات

دشن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم (الأربعاء)، أول كليتين رقميتين للبنات، في مدينتي الرياض وجدة، بطاقة استيعابية تتجاوز 4000 متدربة.
وقال آل الشيخ، في كلمته خلال الاحتفال إن “التدريبِ التقنيِ” أولت تدريبَ الفتياتِ أهميةً كبيرة؛ لتعزيزِ أدوارهِن في تحقيقِ مبادراتِ رؤيةِ المملكةِ 2030، التي تتضمن أهدافُها الاستراتيجية زيادةَ نسبةِ مشاركةِ المرأةِ في الاقتصادِ الوطني.
وأضاف أن الحاجة باتت ملحة للأيدي العاملةِ النسائيةِ أمامَ ما تضخُّه الدولةُ من مشاريعَ استراتيجية، ونتيجةً لذلك تضاعفَ الطلبُ على إنشاءِ منشآت تدريبيةٍ نسائيةٍ تُراعي احتياجاتِ سوقِ العملِ، كإحدى الركائزِ التي تُمدُّ تلك المشاريعِ التنمويةِ بالكوادرِ الوطنية. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، صرح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد أن الكليتين الرقميتين للبنات في الرياض وجدة، ستقدمان برامج تدريبية متخصصة لأكثر من 4000 متدربة في عدة مجالات تواكب حاجة سوق العمل الرقمي، من أبرزها إدارة أنظمة شبكات الحاسب، تقنية الوسائط، البرمجيات، إنترنت الأشياء والمدن الذكية، وتقنية الروبوتات، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.