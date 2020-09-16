من الإغلاق الكامل إلى عودة الحياة لطبيعتها.. تسلسل زمني لقرارات المملكة بتخفيف قيود مواجهة كورونا

إجراءات المملكة شهدت إشادة عالمية في التعامل مع الأزمة، التي أطاحت باقتصاديات دول كبرى، وأظهرت ضعف النظام الصحي بها، وهو الاختبار الذي اجتازته المملكة بنجاح كبير رغم صعوبة القرارات.
ومنذ شهر رمضان الماضي بدأت المملكة تدريجيا في رفع القيود التي تم فرضها للتعامل مع الجائحة، والتي تُوجت بالموافقة على رفع قيود مغادرة المواطنين للمملكة والعودة، وكذلك المقيمين بداية من 15 سبتمبر.
نرصد في هذا التقرير التسلسل الزمني لقرار رفع وتخفيف القيود التي اتخذتها المملكة للتعامل مع انتشار جائحة كورونا، والتي جاءت كالآتي:
8 أبريل: تقديم ساعات منع التجول في معظم مناطق ومدن المملكة، لتكون من 3 عصراً إلى 6 صباحاً، وذلك بعد قرار منع التجول على مدار 24 ساعة في الرياض وعددٍ من المدن.
21 أبريل: تعديل الأوقات التي يُسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في شهر رمضان، لتكون من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 عصرًا، مع استمرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة.
26 أبريل: رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة وحتى يوم 20 رمضان من الساعة 9 صباحاً إلى 5 مساءً، مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة.
30 أبريل: السماح بالدخول إلى القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول فيها من 9 صباحاً وحتى 5 مساءً.
3 مايو: رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير بالدمام، واستمرار السماح لسكان الحي بالتجول من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وعزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام حتى إشعار آخر.
6 مايو: رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحيي الفيصلية والفاضلية في محافظة الأحساء، والسماح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.
9 مايو: رفع الإجراءات الاحترازية من أحياء الشريبات، وبني ظفر، وقربان، والجمعة، وجزء من الإسكان، وبني خدرة، بالمدينة المنورة، والسماح لسكان هذه الأحياء بالتجول لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.
10 مايو: رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان، والسماح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.
12 مايو: استمرار السماح بالتجول من الساعة (9) صباحًا حتى الساعة (5) مساءً، في جميع مدن ومناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرمة التي يستمر منع التجول فيها على مدار الساعة، واستمرار منع الدخول والخروج من المناطق والمدن والأحياء التي صدر بشأنها قرارات عزل.
26 مايو: السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة في جميع مساجد المملكة ما عدا مكة المكرمة، ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، ورفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة.
28 مايو: فتح أنشطة محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات، وتعديل وقت التجول في جميع مناطق المملكة فيما عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة، من السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً.
31 مايو: تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، لتصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً. وفق”أخبار 24″.
5 يونيو: معظم مساجد المملكة تشهد أول صلاة جمعة بعد رفع إيقاف الصلاة عن المساجد لنحو شهرين.
12 يونيو: قرار من وزارة الرياضة برفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة، وذلك بعودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب اعتباراً من 21 يونيو الجاري، وعودة المنافسات الرياضية بما فيها دوري كرة القدم في 4 أغسطس 2020، مع استمرار تعليق حضور الجماهير.
21 يونيو: أعلنت وزارة الداخلية صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح (الأحد) 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة.
23 يونيو: وزارة الحج تعلن إقامة موسم الحج لعام 2020، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات للمقيمين بها.
1 يوليو: تعديل بروتوكولات المساجد والسماح بالدروس والمحاضرات بعد الصلاة وبفتح دورات المياه والمواضئ.
15 سبتمبر: السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، والسماح لمواطني مجلس التعاون وكذلك الأجانب الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة بالدخول إلى المملكة.
1 يناير 2021: الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.