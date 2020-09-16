بالفيديو.. تعرّف على أشكال الإصابة بكورونا وكيف تتصرف عند ظهور الأعراض

قدّمت وزارة الصحة معلومات هامة بشأن الإصابة بفيروس كورونا، والخطوات الواجب اتباعها عند ظهور الأعراض المرتبطة به.
وذكرت الوزارة أن احتمالات الإصابة تكون إما في شكل أعراض تظهر على الشخص أو أن الشخص مخالط لمصاب أو مشتبه في إصابته بالفيروس، مضيفة أن على الشخص عند ظهور الأعراض التوجه لإحدى عيادات “تطمن” لإجراء الفحوصات اللازمة ثم الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 10 أيام.
وأضافت أن على الفرد أن يلتزم بالعزل المنزلي لمدة 3 أيام أخرى بعد انتهاء فترة العزل السابقة في حال اختفاء الأعراض، أما إذا استمرت الأعراض فعليه إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا. وفق”أخبار 24″.
ودعت من كان مخالطا لمصاب بفيروس كورونا للتسجيل في تطبيق تطمن، والالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما دون الحاجة لفحص كورونا، مضيفة أن على المخالط الذهاب لعيادة تطمن في حال ظهور الأعراض عليه، أما إذا لم تظهر عليه الأعراض فعليه أن يلتزم باتباع الإجراءات الاحترازية.
تعرّف أكثر على احتمالات الإصابة بفيروس كورونا وكيف تتعامل بشكل صحيح مع الفيروس.#مصاب_كورونا pic.twitter.com/xoir4yDJau
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 16, 2020