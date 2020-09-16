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أخبار محلية > “الطيران المدني”: لن يُسمح بدخول غير السعوديين للمملكة إلا بعد إثبات خلوهم من كورونا
16/09/2020   5:13 م

“الطيران المدني”: لن يُسمح بدخول غير السعوديين للمملكة إلا بعد إثبات خلوهم من كورونا

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أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه لن يُسمح بدخول غير السعوديين لأي مطار من المطارات المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا من خلال تقرير طبي حديث ومن جهة معتمدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة إبراهيم الرؤساء، خلال حديثه اليوم (الأربعاء) في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا، أن جميع القادمين إلى المملكة سيخضعون للحجر المنزلي بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وكشف عن إصدار دليل إرشادي يتضمن التوجيهات والضوابط والالتزامات المطلوبة من المسافرين إلى خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.

وطالب شركات الطيران بتوضيح شروط وأحكام السفر وفق الضوابط الجديدة خلال عملية حجز التذاكر.

“الطيران المدني”: لن يُسمح بدخول غير السعوديين للمملكة إلا بعد إثبات خلوهم من كورونا

أخبار محلية
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