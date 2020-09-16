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أخبار محلية > وزير التعليم يشكر القيادة على تعديل قرار صرف مكافأة نهاية الخدمة لموظفي التعليم العالي
16/09/2020   10:51 م

وزير التعليم يشكر القيادة على تعديل قرار صرف مكافأة نهاية الخدمة لموظفي التعليم العالي

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رفع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، جزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، لصدور قرار مجلس الوزراء باعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، وتعديل مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته 20 عاماً في التعليم العالي.

وقال الوزير إنّ القرار دليل على اهتمام القيادة بمنسوبي الجامعات، والحرص على تطوير العنصر البشري، بما يحقّق لهم الاستقرار وحفظ الحقوق المالية، ويحفزّهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق العملية التعليمية في التعليم العالي على أكمل وجه.

أكد أن التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية يساعد جهات التوظيف على الربط بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، وينظم عمليات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مبادئ العدالة والشفافية. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته، التي عقدها أمس (الثلاثاء)، على تعديل الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1 / 9 / 1429هـ.

وزير التعليم يشكر القيادة على تعديل قرار صرف مكافأة نهاية الخدمة لموظفي التعليم العالي

أخبار محلية
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