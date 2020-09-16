من بينها إضافة الخدمة المنزلية.. “الشؤون البلدية” تعتمد اشتراطات الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط الحلاقة الرجالية، والقواعد التنفيذية المحدثة لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات البلدية لنشاط الحلاقة الرجالية تضمنت إضافة نشاط حلاقة الأطفال، والتصريح بخدمة المنازل، وإدراج قوائم فحص للتقييم الذاتي ولمراقبة الأنشطة بمنصة بلدي لزيادة مستوى الشفافية.
وأكدت أن القواعد التنفيذية المحدثة لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي شملت إضافة أنشطة إضافية وهي: الخياطة النسائية، والبيع بالتجزئة للعطورات ومستحضرات التجميل، والبيع بالتجزئة للكماليات وإكسسوارات الملابس، وأنشطة التصوير الفوتوغرافي، ومحالّ تقديم المشروبات، والبيع بالتجزئة من خلال الأجهزة الآلية للخدمة الذاتية، إضافة إلى التصريح بتقديم خدمات منزلية. وفق “أخبار 24”.