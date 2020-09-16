أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن عروض جوية احتفالاً باليوم الوطني الـ90، بمشاركة مختلف قطاعات الطيران العسكري والمدني.
وأوضحت الهيئة أن العرض يُعد أكبر عرض جوي في تاريخ المملكة، لافتة إلى أنه يمكن مشاهدة العرض، الذي سينطلق في 23 سبتمبر الجاري الساعة الـ4 مساءً، في نقل مباشر على القناة السعودية.
“همة الـ 90” هو أكبر عرض جوي في تاريخ احتفالات #اليوم_الوطني وراح يعرض على القناة السعودية ومنصات الهيئة 💚😍🔥#همة_حتى_القمة في كل أيامك يا وطنّا🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/ACGDq2SuHq
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 15, 2020
وفق “أخبار 24”.