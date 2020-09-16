آلة الحفر العملاقة اخترقت 12 كلم وسط الجبال.. انتهاء المرحلة الأولى من إيصال المياه المحلاة إلى الطائف والباحة (فيديو)

أنهت المؤسسة العامة لتحلية المياه المرحلة الأولى من مشروع إيصال المياه المحلاة إلى الطائف والباحة والقرى التابعة لهما.
وفرغت آلة حفر الأنفاق العملاقة من اختراق جبال السروات بطول 12 كيلومترا من أسفل جبل الكر إلى الطريق الدائري في الطائف.
وأوضح مدير إدارة المشروعات بمؤسسة التحلية، المهندس محمد الغامدي، أن المرحلة الثانية تتمثل في إخراج آلة الحفر وتمديد خطوط أنابيب المياه حتى موقع الخزان الاستراتيجي في الطائف.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن المشروع تم تنفيذه بكوادر سعودية من حيث التنفيذ والإشراف، وأن العمل سينتهي في الربع الثالث من عام 2021.
وبيّن أن العمل استمر لمدة 559 يوماً ولم يتوقف حتى بعد انتشار جائحة كورونا، حيث تواصل التنفيذ وفق الاشتراطات الصحية.
#نشرة_الرابعة: انتهاء أعمال الحفر لإيصال المياه المحلاة إلى الطائف والباحة والمحافظات المجاورة pic.twitter.com/eTBcDcFnsb
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 16, 2020