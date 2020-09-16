دون إجراءات صحية أخرى.. البحرين تعتمد فحص “كورونا” الصادر من قبل وزارة الصحة السعودية لدخول أراضيها

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم (الأربعاء)، اعتماد شهادات فحص المسحة الأنفية (PCR) للكشف عن فيروس كورونا، المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية لدخول مملكة البحرين.
وأوضح وزير الداخلية، الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن الدخول لمملكة البحرين لمن يحمل شهادة معتمدة من وزارة الصحة السعودية سيكون دون تطبيق أي إجراءات صحية أخرى، مشدداً على ألا يتجاوز تاريخ الفحص 72 ساعة من إجرائه.
وأضاف آل خليفة أن العمل جارٍ مع الجهات المعنية في المملكة للربط الإلكتروني لنتائج الفحوصات المخبرية تسهيلًا على جميع الزائرين.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن البحرين قد أعلنت في وقت سابق عن إجراءات دخول القادمين إليها عبر جسر الملك فهد، ومنها خضوعهم للفحص المخبري للكشف عن فيروس “كورونا” على الجسر، ودفع مبلغ 60 ديناراً بحرينياً قيمة التكلفة.