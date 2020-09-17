بعد طرحه رسمياً.. تعرّف على أبرز ميزات ios 14 الجديد

أصدرت شركة آبل، اليوم (الأربعاء)، تحديث ios14 للآيفون بميزات جديدة تمكّن من استخدام الأجهزة بشكل أسهل وأكثر خصوصية.
وتنظم مكتبة التطبيقات في التحديث الجديد جميع التطبيقات تلقائياً في مكان عرض واحد سهل الاستخدام، ويتم فرزها بحسب الفئة، ويمكن الدخول إلى الأكثر استخداماً بنقرة واحدة.
وتظهر المكالمات الواردة من iPhone وFaceTime وتطبيقات المطورين الآخرين ضمن تصميم مصغّر جديد كلياً لا يشغل الشاشة بالكامل، وتستطيع الاستمرار في مشاهدة مقاطع فيديو أو في إجراء مكالمة على FaceTime أثناء استخدام تطبيق آخر. وفق “أخبار 24”.
ويمكن تثبيت 9 محادثات في أعلى قائمة المحادثات والوصول إليها بسهولة، مع إمكانية إجراء محادثات تشمل 11 لغة مختلفة.
ويتضمن خاصية الرد مباشرة على رسالة محددة داخل المحادثات الجماعية، والاطلاع على الردود في المحادثة الكاملة أو بشكل منفصل، وتخصيص مجموعة نشطة لا تتلقى إشعارات منها إلا في حال ذكر اسمك.