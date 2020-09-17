أقرّت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم (الأربعاء)، منح أصحاب نشاطي الصالونات الرجالية والتزيين النسائي مدة عام لتحسين أوضاعهم ضمن اللائحة الجديدة.
واعتمدت الوزارة القواعد التنفيذية المحدثة لضوابط ممارسة النشاطين في المملكة، حيث سمحت لصالونات الحلاقة الرجالية بالخدمة المنزلية وحلاقة الأطفال، بشرط إدراج قوائم فحص للتقييم الذاتي.
فيما سمحت لمحلات التزيين النسائي بممارسة الخياطة النسائية والبيع بالتجزئة للعطورات ومستحضرات التجميل، والبيع بالتجزئة للكماليات وإكسسوارات الملابس.
إلى جانب التصريح لمحلات التزيين النسائي بالعمل في أنشطة التصوير الفوتوغرافي وتقديم المشروبات، والبيع بالتجزئة من خلال الأجهزة الآلية للخدمة الذاتية وتقديم خدمات منزلية.
وفق “أخبار 24”.