“الطيران المدني” يصدر الدليل الإرشادي للمسافرين من الفئات المستثناة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني الدليل الإرشادي المحدّث، اليوم (الأربعاء)، والذي يتضمن التدابير الاحترازية التي يمر بها المسافرون من الفئات المستثناة خلال رحلاتهم الداخلية أو الدولية.
وتتضمن الضوابط الجديدة شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية فقط، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بوقت كافٍ، ومنع السفر لمن تزيد درجة حرارته على ٣٨ درجة مئوية.
وحددت الضوابط لكل مسافر حمل قطعة واحدة فقط من الأمتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة، وتجنب الاصطفاف المتقارب في مرحلة الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل وجسور الإركاب.
وتشتمل على ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة الرحلة وأثناء النزول من الطائرة، والالتزام بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز والإبلاغ في حال وجود أي أعراض لفيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.
وألزم الدليل المسافر بالتخلص من الكمامات والقفازات في سلال المهملات المتوافرة في المطار، ووضع عربات نقل الحقائب في منطقة التطهير.
ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الــرابـــط .