بالفيديو.. “الصحة” توضح الحالات التي يجب فيها على الشخص إجراء فحص “كورونا”

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه يجب إجراء فحص فيروس كورونا المستجد، إذا أوصى الطبيب بذلك أو كان التقييم الذاتي الذي يجرى عن طريق التطبيقات الموجودة أوصى بإجرائه.
وأضاف العبدالعالي أنه إن كانت هناك أعراض وزار الشخص عيادات “تطمن” ونصحه الأطباء والمختصون هناك بإجراء الفحص، فمن المهم إجراؤه، مبيناً أن الفحص متاح للجميع في مراكز “تطمن” سواء كانت هناك أعراض أم لا. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك فئات قد تستلزم الإجراءات والبروتوكولات الصحية والوقائية إجراءهم الفحص في مداخل المراكز أو عن طريق المنافذ، مؤكداً أن هذه مجرد دواع وقائية وليست دواعي طبية.
من #أسئلة_كورونا المتداولة،
متى يجب على الشخص إجراء فحص كورونا؟ pic.twitter.com/GYlRuiq9MM
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 16, 2020