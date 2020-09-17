بالفيديو.. ما هي الإجراءات الاحترازية المطلوبة من المسافرين إلى خارج المملكة؟

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء، الإجراءات الاحترازية المطلوب من المسافرين إلى خارج المملكة اتباعها.
وقال الرؤساء، إنه يجب على المسافرين التأكد من المتطلبات الصحية في الدول المُغادر إليها والالتزام بها، سواء كانت حجراً صحياً أو عزلاً أو فحصاً مخبرياً أو غيرها.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بعرض مستجدات فيروس كورونا، أنه يجب على المسافرين كذلك الاطلاع على دليل هيئة الطيران المدني الإرشادي للمسافرين. وفق “أخبار 24”.
فيديو | ماهي الإجراءات الاحترازية للمسافرين خارج #المملكة؟#الإخبارية pic.twitter.com/aInaVbXZZx
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 16, 2020