بالفيديو.. استشاري يكشف أسباب تراجع أعداد الإصابات اليومية بـ”كورونا” في المملكة

كشف استشاري أمراض صدرية عن أسباب التراجع الملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في المملكة، مبيناً أن ذلك يعد انعكاساً للجهود التي قامت بها الدولة للسيطرة على انتشار الفيروس.
وقال الدكتور باسم كردي في مداخلة لقناة “الإخبارية”، إن الوعي المجتمعي بالالتزام بالتعليمات الصحية والإرشادات الوقائية كان له دور كبير في انخفاض أعداد الإصابات.
وأضاف كردي أن جهود وزارة الصحة واستمرارها في إجراء عدد كبير من الفحوصات المختبرية رغم تراجع الحالات، كان له دور أيضاً في هذا الانخفاض.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الوضع يدعو للتفاؤل لكن في نفس الوقت لا يجب التهاون حتى يستمر هذا الانخفاض في أعداد الإصابات، مشيراً إلى أن المملكة اكتسبت خبرة طبية في التعامل مع الفيروس ويجب على الجميع الحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية.
فيديو | استشاري أمراض صدرية يوضح أسباب تراجع الإصابات اليومية بـ #كورونا في #المملكة #الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/YgZhBZE2zr
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 16, 2020