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أخبار المناطق > “مصر للطيران” تعلن الفئات المسموح لها بالسفر من وإلى المملكة
17/09/2020   7:26 ص

“مصر للطيران” تعلن الفئات المسموح لها بالسفر من وإلى المملكة

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أعلنت شركة مصر للطيران عن الفئات المسموح لها بالسفر من وإلى المملكة، في ضوء التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني، بعد القرار المتعلق باستئناف الرحلات الدولية.

وأوضحت الشركة أن الفئات تشمل المواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين أو أزواجهم وأطفالهم من غير السعوديين، بالإضافة إلى غير السعوديين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة (عمل) أو زيارة سارية أو حاملي تأشيرة إقامة سارية.

ونوهت في بيان لها بأنه يجب على جميع المسافرين تقديم ما يفيد إجراء تحليل (PCR) للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر من الإقلاع من المطارات المصرية.وفق “أخبار 24”.

“مصر للطيران” تعلن الفئات المسموح لها بالسفر من وإلى المملكة

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