مصادر: تشكيل لجنة من 4 جهات لتنظيم عودة العمرة.. و5 توصيات مقترحة

قالت مصادر إنه تم تشكيل لجنة مكونة من 4 جهات حكومية لبحث آلية عودة العمرة، مبينة أن اللجنة المشكلة وضعت 5 مقترحات وتوصيات من أجل عودة آمنة لضيوف الرحمن.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الوطن”، أن اللجنة شكلت من كل من وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، والأمن العام، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأشارت إلى أن اللجنة أوصت بأن يتم البدء أولاً بعمرة الداخل ثم الراغبين في أداء العمرة من الخارج بعد ذلك، وأن تكون العمرة بأعداد محدودة ومواعيد ثابتة مع تفويج مقنن مماثل وقريب من تفويج الحجاج بساعات وأوقات معينة.
وأضافت أن من بين التوصيات والمقترحات التأكد من حصول المعتمر على شهادة طبية تثبت خلوه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وبينت أن التوصيات والمقترحات شملت كذلك إطلاق تطبيق أو منصة يتم من خلالها التقديم لأداء العمرة، وترتيب بروتوكولات مماثلة وقريبة من موسم الحج المنصرم.