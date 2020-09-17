التقط مصور سعودي عدة صور للبلدة القديمة في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، والمطلة على البحر الأحمر، والمبنية بالكامل من الطين على الطراز القديم، وما زالت مبانيها وقلاعها الأثرية قائمة حتى الآن.
وتعد بلدة الوجه القديمة من أهم الأماكن السياحية في تبوك، وتتميز مبانيها بالرواشن والزخارف الفنية، التي تجسد الثقافة القديمة، كما يعد ميناء الوجه القريب منها عامل جذب لعشاق الغوص وصيد الأسماك.
وساهم قرب البلدة من ميناء مدينة الوجه في إضفاء حراك تجاري واقتصادي عليها، ونمو في مستويات التعليم بين الأهالي، كما جعلها مركزاً لنقل الثقافات بين قاطني الشرق والغرب.
وقال المصور محمد الشريف وفقاً لـ “العربية نت”، إنه أراد التعبير عن حبه لهذا المكان الأثري، بتصوير الأماكن التاريخية وإبراز التراث التاريخي للمكان وإطلالة البيوت الجميلة المعتقة برائحة الزمن القديم، حسب تعبيره.
وأضاف الشريف أن الرواشن كانت نمطاً مميزاً للمباني في البلدة، حيث إنها تخفف الحرارة خلال الصيف لأن الأخشاب ذات طبيعة عازلة، كما تقلل من دخول الغبار والأتربة، وتسمح بتواصل سكان المبنى مع الخارج.