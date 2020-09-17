أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق إعادة تحديد السرعات على ‏طريق (جدة – ينبع) اعتباراً من اليوم (الخميس) 29 من ‏المحرم 1442هـ، وذلك من كوبري ثول مخرج (871) في ‏جدة إلى مجمع الكباري مخرج (1050) في ينبع، والعكس‏‎.‎

ومن جانبها انتهت وزارة النقل فرع مكة من تركيب اللوحات ‏التحذيرية للسرعة الجديدة على طريق جدة- ينبع السريع، والتي ‏تم تحديدها بـ140 كم/س للمركبات الصغيرة و100 كم/س ‏للحافلات و80 كم/س للشاحنات.‏

وأهاب “أمن الطرق” بمستخدمي الطريق المشار إليه التقيد ‏بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها والالتزام باللوحات الإرشادية ‏والتحذيرية التي تحدد السرعات في بعض مقاطع الطريق.

بدء تطبيق السرعات الجديدة على طريق ‏جدة- ينبع

بدء تطبيق السرعات الجديدة على طريق ‏جدة- ينبع

بدء تطبيق السرعات الجديدة على طريق ‏جدة- ينبع

وفق “أخبار 24”.