أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق إعادة تحديد السرعات على طريق (جدة – ينبع) اعتباراً من اليوم (الخميس) 29 من المحرم 1442هـ، وذلك من كوبري ثول مخرج (871) في جدة إلى مجمع الكباري مخرج (1050) في ينبع، والعكس.
ومن جانبها انتهت وزارة النقل فرع مكة من تركيب اللوحات التحذيرية للسرعة الجديدة على طريق جدة- ينبع السريع، والتي تم تحديدها بـ140 كم/س للمركبات الصغيرة و100 كم/س للحافلات و80 كم/س للشاحنات.
وأهاب “أمن الطرق” بمستخدمي الطريق المشار إليه التقيد بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها والالتزام باللوحات الإرشادية والتحذيرية التي تحدد السرعات في بعض مقاطع الطريق.
وفق “أخبار 24”.