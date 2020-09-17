أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم (الخميس)، بدء ضخ المياه لقرى وأحياء مدينة جازان لخدمة 25 ألف مستفيد، والاستغناء عن 400 رحلة صهريج شهريًا.
وأضافت أن ذلك يأتي ضمن خطط رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، حيث أُضيفت 550 توصيلة منزلية، فيما بلغ طول الخطوط الناقلة والشبكات 53 كيلومتراً، ويتم ضخ مياه تصل إلى 6500 م2 يومياً.
يذكر أن عدد المواقع المستفيدة بلغ 12 موقعًا، من بينها الشواجرة، والطراشة، وإسكان ضاحية الملك عبدالله، ومبنى الإيواء، والمعهد الصناعي، ومستشفى الأمل، ودار الملاحظة الاجتماعية.
وفق “أخبار 24”.