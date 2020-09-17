“تقويم التعليم” تفتح التسجيل لاختبار القدرة المعرفية وتحدد مواعيد إجرائه

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح التسجيل في اختبار القدرة المعرفية.
وأوضحت أن الاختبار سيعقد على فترتين؛ الأولى من تاريخ 21- 23/ 11/ 2020هـ، والثانية من تاريخ 27- 29/ 3/ /2021م، وسيفتح التسجيل للفترة الثانية بتاريخ 18/ 1/ /2021م، في 31 مدينة موزعة على مناطق المملكة.
يذكر أن الاختبار يتكون من 4 قدرات رئيسة، هي: اللفظية، والكمية، والاستدلالية، والمكانية، ولا يعتمد اعتمادًا مباشرًا على مقررات دراسية محددة؛ وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة والخصائص الفردية. وهو متطلب أساسي للتقدم لشغل بعض الوظائف الحكومية أو الترقية فيها. وفق “أخبار 24”.