نجم “الاتحاد” يجري عملية جراحية غداً

أعلن نادي الاتحاد، عن أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم حمدان الشمراني، سيجري غدًا الخميس، عملية جراحية في موضع إصابته في الأنف، والتي تعرض لها في أثناء إحدى مباريات الفريق.
وقال النادي، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء، إن اللاعب سيخضع للعملية الجراحية، في مستشفى الدكتور سليمان فقيه، الراعي الرسمي للنادي.
وكان الاتحاد ضمن البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجا من الهبوط بعد تغلب على العدالة بهدفين دون رد، في الجولة الأخيرة من الدوري، ليحتل المركز الـ11 برصيد 35 نقطة. وفق “أخبار 24”.