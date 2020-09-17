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اخبار رياضية > رئيس “فيفا” يهنئ الهلال ببطولة الدوري.. ويوجه رسالة لاتحاد الكرة
17/09/2020   1:05 م

رئيس “فيفا” يهنئ الهلال ببطولة الدوري.. ويوجه رسالة لاتحاد الكرة

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تلقى اتحاد كرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، خطابًا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، عبّر من خلاله عن تهنئته لنادي الهلال بمناسبة تتويجه بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال اتحاد الكرة، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أمس الأربعاء، إن “إنفانتينو” أشاد بما قدمه الهلال من عمل جاد والتزام جعله يتوج باللقب للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم.

ووجه “إنفانتينو” شكره لاتحاد كرة القدم على ما يقدمه من جهود ملموسة تساهم في تطوير كرة القدم بالمملكة، معربًا عن تطلعه للقاء رئيس اتحاد القدم في المستقبل القريب. وفق “أخبار 24”.

رئيس “فيفا” يهنئ الهلال ببطولة الدوري.. ويوجه رسالة لاتحاد الكرة

اخبار رياضية
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