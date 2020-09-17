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اخبار رياضية > أول تعليق من رئيس “التعاون” بعد التعاقد مع الفرنسي “كارتيرون”
17/09/2020   1:06 م

أول تعليق من رئيس “التعاون” بعد التعاقد مع الفرنسي “كارتيرون”

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علق رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، محمد القاسم، على توقيعه بصورة مبدئية مع المدير الفني الفرنسي السابق لنادي الزمالك، باتريس كارتيرون، لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وقال “القاسم”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: هذا التعاون ياسادة.. إلي يبيه يصير والي يامر عليه يتم”.

ونجح مسؤولو نادي التعاون في الحصول على توقيع “كارتيرون” لتولي مسؤولية القيادة الفنية للفريق، لمدة موسمين مقبلين، خلفاً للمدرب فيتور كامبيلوس، الذي تمت إقالته مؤخراً لسوء النتائج. وفق “أخبار 24”.

وأوضح “التعاون”، في بيان رسمي له أن ما يتم تداوله عبر بعض البرامج وموقع التواصل بأن معالي المستشار تركي آل الشيخ قد تكفل بذلك غير صحيح، مقدرين له الدعم الكبير لنادي التعاون، ومساهمته في العديد من الصفقات المحلية والأجنبية.

أول تعليق من رئيس “التعاون” بعد التعاقد مع الفرنسي “كارتيرون”

اخبار رياضية
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