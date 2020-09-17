بالفيديو.. “الزعاق”: موسم الصفري بدأ .. وهكذا ستبدو الشمس في وقت العصر

قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق، إن موسم الصفري بدأ أمس (الأربعاء)، ويمتد لـ26 يوماً، مبينًا أنه يتسم بتقلب الأجواء، تمهيدًا لاستقبال موسم الشتاء.
وأكد في مقطع فيديو، أن لون الشمس خلال هذه الأيام سيكون أصفر في وقت العصر، كعلامة على قرب انتهاء موسم الصيف، مرجعاً سبب تسمية موسم الصفري بهذا الاسم لاصفرار الشمس، في حين ذكر البعض أن سبب التسمية يعود لكونه موسمًا انتقاليًا تنتقل فيه الأمراض الموسمية المعتادة كالحساسية والزكام. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن هذا الموسم يُنهى فيه عن شرب السوائل الباردة والسباحة في العراء، ويُستحسن فيه ضبط درجة التكييف وخاصة في الليل، مضيفاً أن موسم الوسم سيبدأ بمجرد انتهاء موسم الصفري.
اليوم أول موسم الصفري :
ومدته 26 يوماً وهو موسم تتقلب فيه الأجواء استعداداً لموسم الشتاء القادم وينهى فيه عن شرب البارد من السوائل والسباحة بالعراء ويستحسن ضبط درجة التكييف وخاصة في الليل
وفيه تبدأ الأمراض الموسمية المعتادة كالحساسية ولهذا سمي بالصفري pic.twitter.com/74MVdZP9V4
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) September 16, 2020