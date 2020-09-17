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أخبار محلية > بالفيديو.. “الزعاق”: موسم الصفري بدأ .. وهكذا ستبدو الشمس في وقت العصر
17/09/2020   4:30 م

بالفيديو.. “الزعاق”: موسم الصفري بدأ .. وهكذا ستبدو الشمس في وقت العصر

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قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق، إن موسم الصفري بدأ أمس (الأربعاء)، ويمتد لـ26 يوماً، مبينًا أنه يتسم بتقلب الأجواء، تمهيدًا لاستقبال موسم الشتاء.

وأكد في مقطع فيديو، أن لون الشمس خلال هذه الأيام سيكون أصفر في وقت العصر، كعلامة على قرب انتهاء موسم الصيف، مرجعاً سبب تسمية موسم الصفري بهذا الاسم لاصفرار الشمس، في حين ذكر البعض أن سبب التسمية يعود لكونه موسمًا انتقاليًا تنتقل فيه الأمراض الموسمية المعتادة كالحساسية والزكام. وفق “أخبار 24”.

ونوه بأن هذا الموسم يُنهى فيه عن شرب السوائل الباردة والسباحة في العراء، ويُستحسن فيه ضبط درجة التكييف وخاصة في الليل، مضيفاً أن موسم الوسم سيبدأ بمجرد انتهاء موسم الصفري.

بالفيديو.. “الزعاق”: موسم الصفري بدأ .. وهكذا ستبدو الشمس في وقت العصر

أخبار محلية
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