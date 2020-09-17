نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > توقيع عقد بيع شركتي مطاحن لمستثمرين من القطاع ‏الخاص
17/09/2020   4:32 م

توقيع عقد بيع شركتي مطاحن لمستثمرين من القطاع ‏الخاص

+ = -
677

أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة ‏العامة للحبوب، اليوم (الخميس)، اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص ‏ونقل ملكية قطاع مطاحن إنتاج الدقيق للشركتين الأولى والثالثة.

وشملت عملية التخصيص طرح كامل الحصص في شركتين من ‏شركات المطاحن الأربع لمستثمرين استراتيجيين من القطاع ‏الخاص.‏

وأكد محافظ مؤسسة الحبوب، أحمد الفارس، أنه تم اليوم توقيع ‏عقدي بيع شركة المطاحن الأولى والثالثة، ضمن برنامج ‏تخصيص قطاع المطاحن بالمملكة، متوقعًا الارتقاء بالخدمة ‏المقدمة للمواطن من خلال تطوير صناعة الدقيق ومشتقات القمح ‏الأخرى وتقديم منتجات جديدة.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن شركات مطاحن الدقيق التي تم الإعلان عن نقل ‏ملكيتها اليوم تساهم في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة من خلال ‏توفير منتجات الدقيق بالأسواق المحلية.‏

توقيع عقد بيع شركتي مطاحن لمستثمرين من القطاع ‏الخاص

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885112143.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.