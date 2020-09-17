توقيع عقد بيع شركتي مطاحن لمستثمرين من القطاع ‏الخاص

أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الخميس)، اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص ونقل ملكية قطاع مطاحن إنتاج الدقيق للشركتين الأولى والثالثة.
وشملت عملية التخصيص طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص.
وأكد محافظ مؤسسة الحبوب، أحمد الفارس، أنه تم اليوم توقيع عقدي بيع شركة المطاحن الأولى والثالثة، ضمن برنامج تخصيص قطاع المطاحن بالمملكة، متوقعًا الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن من خلال تطوير صناعة الدقيق ومشتقات القمح الأخرى وتقديم منتجات جديدة.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن شركات مطاحن الدقيق التي تم الإعلان عن نقل ملكيتها اليوم تساهم في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة من خلال توفير منتجات الدقيق بالأسواق المحلية.