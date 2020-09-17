بدء التسجيل في المرحلة الثالثة من برنامج توطين الوظائف في جدة

كشف مركز توطين الوظائف بمحافظة جدة اليوم (الخميس)، عن فتح التسجيل في برامجه التدريبية للمرحلة الثالثة من برنامج توطين الوظائف بالمحافظة، وذلك ابتداءًا من اليوم.
وأوضح المركز أن المرحلة الثالثة تستهدف التجارة الرقمية من خلال مساراته الثلاثة، وهي مسار تمكين، وريادة ومسرعة الأعمال، وتدريب رواد ورائدات الأعمال من الشباب والشابات على تأسيس مشاريعهم بنجاح.
وأضاف أن البرنامج يستهدف أيضا توفير فرص عمل لجميع السعوديين، وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر المتاجر الرقمية، داعياً الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط التالي http://www.jeddahtawteen.org .
وفق “أخبار 24”.