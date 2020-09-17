في اليوم العالمي لسلامة المرضى مدير مستشفى #الدلم يوكد أن سلامة الممارس الصحي مرتبطة بسلامة المريض

تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة المرضى و الذي خصص هذا العام للتضامن مع الممارس الصحي أكّد سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم ، أنه لا يمكن لأي منظمة صحية أن تؤدي وظائفها دون أن يكون العاملين الصحيين مطّلعين و مؤهلين و متحمسين لتوفير رعاية مأمونة للمرضى.
و أضاف في كلمة له بهذه المناسبة : نحن اليوم نحتفل جميعاً بهذا اليوم تحت شعار ( سلامة العاملين الصحيين أولوية لسلامة المرضى ) لذا وجب علينا كعاملين في الحقل الصحي أن نعي أهداف هذا الشعار من خلال إذكاء الوعي على المستوى العالمي بأهمية سلامة العاملين الصحيين و صلتها بسلامة المرضى .و إشراك العديد من الجهات صاحبة المصلحة واعتماد استراتيجيات متعددة الوسائط لتحسين سلامة العاملين الصحيين والمرضى.
كما ذكر أن تنفيذ إجراءات عاجلة ومستدامة من جانب جميع الجهات صاحبة المصلحة للاعتراف بسلامة العاملين الصحيين كأولوية لضمان سلامة المرضى والاستثمار في هذا الصدد يمثل هدف رئيس لهذا اليوم إلى جانب التقدير الواجب لتفاني العاملين الصحيين وعملهم الدؤوب، ولا سيما في السياق الحالي لمكافحة مرض ( كوفيد 19 ).