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أخبار محلية > إطلاق مبادرة تتيح لرواد الأعمال والمنشآت الحصول على متجر إلكتروني مجاني بمزايا متعددة
17/09/2020   11:43 م

إطلاق مبادرة تتيح لرواد الأعمال والمنشآت الحصول على متجر إلكتروني مجاني بمزايا متعددة

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كشفت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، عن إطلاق مبادرة تمكّن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال من الحصول على متجر إلكتروني مجاني مع سجله التجاري لمدة 6 أشهر من تاريخ الطلب، وتسجيل النطاق السعودي.

وأكدت أن المبادرة تستهدف تشجيع رواد الأعمال والمنشآت على امتلاك متجر إلكتروني، مضيفة أن المبادرة توفر العديد من المزايا، منها تقديم منتجات وطلبات غير محدودة تصل إلى عدد أكبر من العملاء، وتوفير خدمة الربط مع خدمات خرائط “جوجل”، واستقبال تقييم العملاء، داعية الراغبين في الاستفادة من المبادرة للدخول لمنصة “مزايا” على الرابط https://mazaya.monshaat.gov.sa.

يُذكر أن المبادرة تم إطلاقها بالتنسيق بين وزارة التجارة ومجلس التجارة الإلكترونية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”. وفق “أخبار 24”.

إطلاق مبادرة تتيح لرواد الأعمال والمنشآت الحصول على متجر إلكتروني مجاني بمزايا متعددة

أخبار محلية
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