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أخبار المناطق > بالفيديو.. “قطار الرياض” يبدأ التشغيل التجريبي للتأكد من عناصر السلامة
17/09/2020   11:46 م

بالفيديو.. “قطار الرياض” يبدأ التشغيل التجريبي للتأكد من عناصر السلامة

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بدأ “قطار الرياض” التشغيل التجريبي للتأكد من عناصر السلامة والوقوف على جميع الفرضيات التي قد تواجهه قبل مرحلة التشغيل الرسمي.

وبحسب تقرير نشرته قناة العربية، اليوم (الخميس)، يُختبر كل قطار على حدة، من خلال التنقل بين محطات المبيت ومراكز الصيانة التي يبلغ عددها 7 وموزعة في أنحاء مدينة الرياض.

ويمثل السعوديون في فرق التشغيل نسبة 22% من إجمالي العاملين، ويزيد عددهم كل عام بنسبة 10%، بحسب الشروط المتفق عليها مع المقاولين. وفق “أخبار 24”.

ويتم التحكم بالقطارات ومراقبتها من مركز مراقبة متطور دون الحاجة إلى سائقين.

بالفيديو.. “قطار الرياض” يبدأ التشغيل التجريبي للتأكد من عناصر السلامة

أخبار المناطق
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