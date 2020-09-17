“غيابات كثيرة”.. الهلال يُعلن تشكيله لمواجهة باختاكور الأوزبكي

أعلن المدير الفني لنادي الهلال، رازفان لوشيسكو، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام باختاكور الأوزبكي مساء اليوم (الخميس) ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
وجاء التشكيل الأساسي لنادي الهلال كالتالي:
حارس مرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: علي آل بليهي، محمد جحفلي، جانغ هيون سو، أمير كردي.
خط الوسط: ناصر الدوسري ومحمد كنو.
خط الوسط المتقدم: سالم الدوسري، سيبستيان جيوفينكو وأندري كاريلو.
مهاجم: بافيتيمبي غوميز.
ويجلس على دكة البدلاء كل من: مدالله العليان، هتان باهبري، متعب المفرج، منصور البيشي، محمد الكنيدري.
ويُعاني فريق الهلال من العديد من الغيابات بسبب إصابة عدد من اللاعبين بصفوفه بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 مثل: “عبدالله الجدعاني، نواف الغامدي وعبدالله الحافظ، ياسر الشهراني”. وفق “أخبار 24”.