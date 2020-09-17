نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “غيابات كثيرة”.. الهلال يُعلن تشكيله لمواجهة باختاكور الأوزبكي
17/09/2020   11:46 م

“غيابات كثيرة”.. الهلال يُعلن تشكيله لمواجهة باختاكور الأوزبكي

+ = -
573

أعلن المدير الفني لنادي الهلال، رازفان لوشيسكو، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام باختاكور الأوزبكي مساء اليوم (الخميس) ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وجاء التشكيل الأساسي لنادي الهلال كالتالي:

حارس مرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: علي آل بليهي، محمد جحفلي، جانغ هيون سو، أمير كردي.

خط الوسط: ناصر الدوسري ومحمد كنو.

خط الوسط المتقدم: سالم الدوسري، سيبستيان جيوفينكو وأندري كاريلو.

مهاجم: بافيتيمبي غوميز.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: مدالله العليان، هتان باهبري، متعب المفرج، منصور البيشي، محمد الكنيدري.

ويُعاني فريق الهلال من العديد من الغيابات بسبب إصابة عدد من اللاعبين بصفوفه بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 مثل: “عبدالله الجدعاني، نواف الغامدي وعبدالله الحافظ، ياسر الشهراني”. وفق “أخبار 24”.

“غيابات كثيرة”.. الهلال يُعلن تشكيله لمواجهة باختاكور الأوزبكي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885112182.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.