شرطة الرياض تطيح بلصين ارتكبا 18 جـريمة سـرقة بعضها من مساجد

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على متـهمين اثنين، تورطا بارتكاب 18 جـريمة سـرقة من أماكن مختلفة منها مساجد.
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن المتـهمين في العقدين الثالث والرابع من عمرهما، وشملت جـرائمهما سـرقة مساجد ومتاجر وصيدليات ومعدات من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.
وأضاف أنهما استخدما 17 مركبة قاما بسـرقتها والاستيلاء على ما بداخلها، لتنفيذ جـرائمهما، وأحـرقا واحدة منها.
وأشار إلى أنه ضُبط بحوزتهما سـلاح نـاري “مسـدس” وطلقـات حية وجهازا لاسلكي ومقصات حديدية، فجرى إيقافهما، واسترداد المركبات المسـروقة، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.