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أخبار محلية > شاهد.. “الغذاء والدواء” توضح الفرق بين “قليل السكر” و”سكر أقل” في المنتجات الغذائية
17/09/2020   11:49 م

شاهد.. “الغذاء والدواء” توضح الفرق بين “قليل السكر” و”سكر أقل” في المنتجات الغذائية

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء الفرق بين عبارات: “قليل السكر” و”سكر أقل” و”خالي من السكر” و”بدون سكر مضاف”، في بطاقات المنتجات الغذائية.

وأوضحت أن عبارة “قليل السكر” تعني أن كمية السكر في المنتج لا تزيد على 5 جرامات لكل 100 جرام في الأغذية الصلبة و2.5 مليجرام لكل 100 مليجرام في الأغذية السائلة.

وأضافت أن “سكر أقل” لا تعني أن المنتج قليل السكر، لكنه أقل بنسبة 30% عن محتواه في منتج مشابه، بينما عبارة “خالي من السكر” تعني أن كمية السكر في المنتج لا تزيد على نصف جرام لكل 100 جرام في الأغذية الصلبة، ونصف مليجرام لكل 100 مليجرام في الأغذية السائلة.وفق “أخبار 24”.

وبينت أن عبارة “بدون سكر مضاف” القصد منها أنه لم تتم إضافة سكر للمنتج الغذائي لكنه قد يحتوي بطبيعته على السكر.

شاهد.. “الغذاء والدواء” توضح الفرق بين “قليل السكر” و”سكر أقل” في المنتجات الغذائية

أخبار محلية
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