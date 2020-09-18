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اخبار رياضية > مدرب الأهلي “فلادان” يعلق على خسارة الفريق.. ويوضح السبب!
18/09/2020   3:25 م

مدرب الأهلي “فلادان” يعلق على خسارة الفريق.. ويوضح السبب!

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علق مدرب النادي الأهلي الصربي فلادان ميلويفيتش، على خسارة فريقه أمام الشرطة العراقي بنتيجة 1 – 2، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا 2020.

وقال فلادان في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي والشرطة: “هذا الموسم كان صعبًا علينا للغاية؛ بسبب غياب العديد من اللاعبين للإصابة، وأغلب اللاعبين الذين شاركوا هم مجموعة من اللاعبين الشباب وما زالوا يكتسبون الخبرة مباراة بعد مباراة”.

وأضاف الصربي: “هدفي منح جميع اللاعبين فرصة اللعب، لأني أريد أن أشاهد الأهلي في أفضل المستويات والمراتب في الموسم المقبل”.

وبين: “لدي حلم أسعى لتحقيقه مع الأهلي، ودائمًا لا أريد أن يخسر الفريق، لأنه واحد من أكبر الأندية في الشرق الأوسط”.وفق “أخبار 24”.

وأشار: “يجب أن نستمر في القتال من بداية المواجهة وحتى نهايتها، ولا يمكن الحكم على اللاعبين في المباريات الودية، والحكم دائمًا يكون في المباريات الرسمية، لا تهمني الأخطاء ولكن يهمني أن أرى ردة فعل اللاعب، وبصورة عامة أنا راض عن الفريق”.

واختتم حديثه: “حسين عبدالغني لاعب له تجربة وخبرة كبيرة، واللاعبون الشباب يتعلمون منه الاحترافية، ويلعب بروح وقتالية ومن أجل الفوز دئمًا”.

مدرب الأهلي “فلادان” يعلق على خسارة الفريق.. ويوضح السبب!

اخبار رياضية
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