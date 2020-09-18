موسى مدخلي يُعلن نهاية مسيرته مع الوحدة

أعلن لاعب فريق الوحدة، موسى مدخلي، نهاية مسيرته مع ناديه بعد تمثيله لمدة 7 مواسم.
وغرد مدخلي، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم (الخميس):”الحمدالله اليوم اختم مسيرتي في نادي الوحدة بعد أن قضيت مايقارب سبعة مواسم كانت جميلة جداً استطعت أن أحقق مع النادي بعض الإنجازات الجماعية والفردية وأهمها: هداف دوري الدرجة الأولى لعام ٢٠١٥، صعود مع الفريق لدوري الممتاز ٢٠١٥، صعود مع الفريق لدوري MBS وتحقيق درع الدوري ٢٠١٨ تحقيق مقعد آسيوي لأول مره في تاريخ النادي”.
وأتم لاعب الوحدة تغريداته بـ:”في الأخير أحب أشكر جمهور الوحدة العريق على دعمه لي طول الفترة التي كنت فيها مع النادي وأحب أشكر زملائي اللاعبين وكل شخص وقف معي وساندني من مدربين ولاعبين وإداريين واتمنى من الله التوفيق لي في وجهتي القادمة، شكراً لكم”. وفق “أخبار 24”.