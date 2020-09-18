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اخبار رياضية > الشلهوب يُعلق على تعادل الهلال أمام باختاكور
18/09/2020   3:26 م

الشلهوب يُعلق على تعادل الهلال أمام باختاكور

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هنأ لاعب الهلال المعتزل، محمد الشلهوب، لاعبي ناديه على مواصلتهم صدارة مجموعتهم في دوري أبطال آسيا رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.

وغرد الشلهوب، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، عقب مباراة فريقه أمام باختاكور الأوزبكي:”نقطة ثمينة حققها الهلال في ظل الظروف الصعبة.. ألف مبروك صدارة المجموعة.. وشكراً للاعبين الأبطال”.

وسقط نادي الهلال في فخ التعادل السلبي أمام نظيره باختاكور الأوزبكي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الخميس) ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.

وعانى الهلال قبل المباراة من إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

الشلهوب يُعلق على تعادل الهلال أمام باختاكور

اخبار رياضية
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