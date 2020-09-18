وزير الرياضة يطمئن على لاعبي الهلال المصابين بكورونا

أجرى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اتصالاً هاتفياً، أمس (الخميس)، بممثلي المملكة المشاركين في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 “النصر، التعاون، الهلال، الأهلي”.
وأكد وزير الرياضة ـ بحسب بيان رسمي صادر عنه ـ خلال اتصاله، ثقته في قدرة الفرق الأربعة على تقديم المزيد من المستويات المميزة في هذه البطولة، لما تمتلكه من قدرات وعناصر قادرة على مواجهة كل الظروف، والظهور بالأداء المشرف لها وبما يعكس مكانة كرة القدم السعودية.
واطمأن الفيصل خلال اتصاله على الأوضاع الصحية للاعبي الهلال الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد كوفيد_19، والتأكد من توفر كامل العناية الصحية اللازمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية الطارئة، والعودة مجددًا للمشاركة مع زملائهم خلال المباريات المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وتمنى وزير الرياضة الفوز اليوم لفريقي النصر والتعاون، متطلعاً لاكتمال تأهل الفرق السعودية في الدور المقبل بعد أن ضمن الأهلي التأهل منذ المباراة الماضية.