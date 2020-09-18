التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر، أمس (الخميس) نائب رئيس حزب الأمة السوداني اللواء فضل الله ناصر، بمقر الحزب بمدينة أمدرمان.
وجدد السفير حرص المملكة على دعم واستقرار السودان في المجالات كافة، مؤكدًا مباركة المملكة لخطوات السلام وسعيها لتحقيقه.
وأكد وقوف المملكة مع الشعب السوداني الشقيق حتى يتجاوز أثر الجائحة والفيضانات، والعمل على تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.
من جهته، أكد نائب رئيس حزب الأمة عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، مشيداً بمواقف المملكة ودعمها للسودان على مختلف الأصعدة.
وفق “أخبار 24”.