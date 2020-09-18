بالفيديو.. قصة شاب أنقذ 350 حيوانًا مشردًا خلال فترة منع التجول

يحرص حمد العبداللطيف على مساعدة المخلوقات الأخرى التي تعيش معنا على الكوكب، فلا يترك قطًا سائبًا في الشارع دون أن ينقذه، ولا غصن شجرة مائلًا دون أن يعدله.
وقال طالب المحاسبة ذو الـ22 عامًا إنه نشأ وترعرع على وجود الحيوانات في منزل أسرته، حيث دخل البيت 25 قطًا، مبينًا أن حبه لهذه الأعمال دفعه للعمل مؤخرًا كمتطوع إنقاذ في ملجأ للحيوانات.
وخلال فترة الإغلاق الكلي ثم الجزئي كان حمد يعمل في توصيل الطلبات عبر التطبيقات، حيث عمد إلى أخذ القطط المشردة من الشوارع وتوصيلها للملجأ، حتى أنقذ 350 حيواناً أثناء فترة منع التجول فقط. وفق “أخبار 24”.
وتعقيبًا على ذلك يقول الشاب اليافع إن “الأرض مالنا لحالنا، الله استخلفنا فيها عشان نتعايش مع المخلوقات الموجودة، ومن واجبي لما أشوف أي كائن يحتاج للمساعدة إني أساعده، وهذا ليس خيارًا بل واجب”.
#همة_حتى_القمة | لأن “الأرض ما هي لنا لحالنا”، لا يترك حمد العبد اللطيف قطة دون مساعدة، ولا غصنًا مائلًا دون أن يعدله. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/Byajsik1HX
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) September 17, 2020