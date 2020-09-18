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اخبار رياضية > وفاة لاعب منتخب لبنان السابق محمد عطوي متأثرًا بإصابته برصاصة طائشة
18/09/2020   3:32 م

وفاة لاعب منتخب لبنان السابق محمد عطوي متأثرًا بإصابته برصاصة طائشة

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نعى نادي الأنصار اللبناني، لاعبه السابق محمد عطوي، الذي توفي صباح اليوم (الجمعة)، متأثرًا بإصابته برصاصة طائشة في رأسه قبل نحو شهر بمنطقة الكولا بالعاصمة بيروت.

وأكد النادي أن الراحل يمثل خسارة للأنصار ومشجعيه، الذين عرفوه قائداً في الملعب خلوقاً مهذباً أعطى فريقه الكثير.

كما نعى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عطوي، لاعب منتخب لبنان السابق، مقدمًا خالص تعازيه لأسرته ولعائلة كرة القدم اللبنانية.

وأثارت وفاة عطوي استياء الشارع اللبناني، ونعاه العديد من السياسيين والمشاهير، حيث قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري: “محزن جداً أن يرحل لاعب الأنصار محمد عطوي بعد معاناة من رصاصة طائشة، في زمن الطيش الذي يلف لبنان.. أحر التعازي لعائلته ولنادي الأنصار الذي عرفه قائداً مميزاً وخلوقاً في الملاعب”. وفق “أخبار 24”.

وكان عطوي قد أُصيب برصاصة طائشة في رأسه، خلال مروره في أحد شوارع منطقة الكولا ببيروت، حيث أفاد شهود عيان بأنه كان يتحدث مع أحد الأشخاص قبل أن يسقط فاقداً الوعي، ثم نُقل للمستشفى، فتبيّن أن رصاصة مستقرة في رأسه، ثم خضع لجراحة دقيقة، وفارق الحياة صباح اليوم.

وفاة لاعب منتخب لبنان السابق محمد عطوي متأثرًا بإصابته برصاصة طائشة

اخبار رياضية
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