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أخبار محلية > ولي العهد لمنسوبي مكافحة الفساد: “بيض الله وجيهكم أنتم اليوم فرسان المعركة الشرسة ضد الفساد”
18/09/2020   6:50 م

ولي العهد لمنسوبي مكافحة الفساد: “بيض الله وجيهكم أنتم اليوم فرسان المعركة الشرسة ضد الفساد”

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تلقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، رسالة شكر وتقدير من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمنسوبي الهيئة وذلك نظير الجهود الكبيرة التي يبذلونها في مكافحة الفساد.

وقال ولي العهد في رسالته التي نشرتها الهيئة اليوم (الجمعة): “بيض الله وجيهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعاً”.

وأكد الكهموس أن هذه الرسالة محل ثقة واعتزاز ومبعث تقدير لما تبذله القيادة الرشيدة من دعم ومساندة للهيئة لمباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره وصوره وأشكاله. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين

ولي العهد لمنسوبي مكافحة الفساد: “بيض الله وجيهكم أنتم اليوم فرسان المعركة الشرسة ضد الفساد”

أخبار محلية
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