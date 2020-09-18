وثق مقطع فيديو محاولة مواطن إخماد أحد المواقع التي اشتعل فيها حريق جبل “عمد” بميسان الطائف وذلك باستخدام أغصان الأشجار.
وظهر المواطن – في الفيديو الذي نشرته “عكاظ” – وهو يمسك بحزمة من أغصان الشجر يضرب بها النار المشتعلة والتي امتدت على مساحات كبيرة.
وكان المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة، العقيد محمد القرني، قال إن الحريق تحت السيطرة وفي انحسار، في ظل استقرار الحالة الجوية وانخفاض شدة الرياح في الموقع.
وأفاد بأنه تم إحداث قيادة ميدانية، وخطط إسناد للتعامل مع الحريق بالموقع ودعمها بالقوى البشرية والآلية التي تتطلب التعامل مع متغيرات الحالة.
وفق “أخبار 24”.