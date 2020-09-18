بالصور.. جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بنعجان تعقد اجتماعها الاعتيادي الأول

عقدت الجمعية العمومية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنعجان مساء أمس الخميس اجتماعها الاعتيادي الأول بمقر الجمعية.
وفي بداية الإجتماع رحب الشيخ /حمد بن فواز آل داوود رئيس مجلس الإدارة بأعضاء الجمعية الذين استجابوا لدعوة عقد الجمعية العمومية، ونوه على الدور الفاعل للأعضاء فيما يخدم مصلحة الجمعية ويرتقي بنوعية البرامج والأنشطة التي تنفذ ، و دورهم الفاعل في تعزيز الموارد المالية المستدامة
وشكر الجميع على حضورهم وتفاعلهم
وثنى بالترحيب للأستاذ/ عبدالله بن شافي الشافي المشرف على جمعيات تحفيظ القرآن الكريم وجمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز التنمية الاجتماعية بالدلم..
ثم أضاف رئيس المجلس قائلًا: ” حرصنا في مجلس الإدارة لعقد هذا الاجتماع من أجل إطلاع الأعضاء على كافة المستجدات الخاصة بالجمعية خاصة النواحي المالية والفنية والإدارية، للاستفادة من أرائهم ومقترحاتهم ودعمهم لبرامج وأنشطة الجمعية خلال الفترة
المقبلة بإذن الله تعالى لنحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وابتغاء الأجر العظيم في الآخرة عند الله تعالى .
بعد ذلك قدم الأستاذ /سليمان بن محمد الخطيفي المدير التنفيذي للجمعية عرضا مرئيًا موجزًا عن بعض البرامج والأنشطة التي نفذها مجلس الإدارة في دورته الثانية .
عقب ذلك استعراض الممثل المالي الأستاذ / خالد بن محمد الخريش التقارير المالية والإدارية التشغيلية والتقديرية ..
ثم ناقش رئيس مجلس الإدارة مع أعضاء الجمعية العمومية المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ حيالها القرارات اللازمة ومن أهمها شراء وقف من باب الاستدامة المالية لتحقيق مزيدُا من الدعم المالي لبرامج وانشطة الجمعية.