لمن يفتقد السفر.. طائرة تحلق في الجو 7 ساعات بلا وجهة ونفاد التذاكر خلال 10 دقائق

نفدت تذاكر رحلة طيران تحلق في الجو فقط لمدة 7 ساعات دون توقف خلال 10 دقائق من طرحها.
وستقلع الرحلة من مطار سيدني دون الحاجة إلى جواز سفر أو حجر صحي وتحلق منخفضة فوق مناطق الجذب الشهيرة، مثل أولورو والحاجز المرجاني العظيم وميناء سيدني، قبل أن تعود مرة أخرى من حيث انطلقت.
وقالت شركة كانتاس للطيران الأسترالية اليوم (الجمعة) إن تذاكر الرحلة أصبحت الأسرع مبيعاً في تاريخها، مضيفة أن سعر التذكرة الاقتصادية 570 دولارا، ودرجة رجال الأعمال 2.4 ألف دولار. وفق “أخبار 24”.
وأضافت: “من الواضح أن الناس يفتقدون السفر وتجربة الطيران. وإذا كان هناك طلب، فسننظر بالتأكيد في القيام بالمزيد من هذه الرحلات ذات المناظر الخلابة”.