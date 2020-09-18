نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > لمن يفتقد السفر.. طائرة تحلق في الجو 7 ساعات بلا وجهة ونفاد التذاكر خلال 10 دقائق
18/09/2020   11:05 م

لمن يفتقد السفر.. طائرة تحلق في الجو 7 ساعات بلا وجهة ونفاد التذاكر خلال 10 دقائق

+ = -
1158

نفدت تذاكر رحلة طيران تحلق في الجو فقط لمدة 7 ساعات دون توقف خلال 10 دقائق من طرحها.

وستقلع الرحلة من مطار سيدني دون الحاجة إلى جواز سفر أو حجر صحي وتحلق منخفضة فوق مناطق الجذب الشهيرة، مثل أولورو والحاجز المرجاني العظيم وميناء سيدني، قبل أن تعود مرة أخرى من حيث انطلقت.

وقالت شركة كانتاس للطيران الأسترالية اليوم (الجمعة) إن تذاكر الرحلة أصبحت الأسرع مبيعاً في تاريخها، مضيفة أن سعر التذكرة الاقتصادية 570 دولارا، ودرجة رجال الأعمال 2.4 ألف دولار. وفق “أخبار 24”.

وأضافت: “من الواضح أن الناس يفتقدون السفر وتجربة الطيران. وإذا كان هناك طلب، فسننظر بالتأكيد في القيام بالمزيد من هذه الرحلات ذات المناظر الخلابة”.

لمن يفتقد السفر.. طائرة تحلق في الجو 7 ساعات بلا وجهة ونفاد التذاكر خلال 10 دقائق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885112316.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.