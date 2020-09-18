بالفيديو.. الخطيب: نستهدف استقطاب 100 مليون سائح في 2030

أكد وزير السياحة الدكتور أحمد الخطيب أن موافقة منظمة السياحة العالمية على إنشاء مكتب إقليمي لها في الرياض تعكس الوزن السياسي والريادي والقيادي الذي تتمتع به المملكة وأهميتها في صناعة السياحة.
وأوضح أن المكتب يضم 13 دولة في المنطقة تعداد سكانها يفوق 300 مليون وتتمتع بموارد كبيرة من حيث الوجهات السياحية المتنوعة.
وأكد، خلال حديثه لقناة العربية اليوم (الجمعة)، أن رؤية المملكة 2030 تضمنت استثمارات كبيرة في القطاع السياحي، مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية ومشاريع أخرى يفوق حجمها 200 مليار دولار. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنهم يسعون لأن تكون المملكة ضمن أكبر 5 دول في مجال السياحة من خلال استقطاب 100 مليون سائح في 2030.
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في مقابلة مع #العربية:
إنشاء المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في #الرياض، يعكس الوزن السياسي والقيادي لـ #السعودية. pic.twitter.com/b8SvNYIAr5
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 18, 2020