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18/09/2020   11:07 م

“واتس آب” يطلق ميزة استخدام بصمة الإصبع لفتح التطبيق

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يعتزم تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري إطلاق ميزة جديدة تمكّن المستخدم من الدخول إلى إصدار سطح المكتب باستخدام بصمة الإصبع فقط.

وأوضحت تقارير نقلها موقع WABetaInfo أن إجراء دعم استخدام بصمات الأصابع لفتح التطبيق يساهم في جعل النظام أكثر أمانًا والقضاء على مخاطر قيام شخص آخر بفتح التطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص به إذا كان يستخدم هاتفك مؤقتًا.

وأشارت إلى أن إصدار الويب الجديد 2.2037.6 من نظام واتساب ويب الأساسي، سيطرح أزرارًا جديدة على الويب للمكالمات الصوتية والمرئية والمكالمات الجماعية بالإضافة إلى رموز جديدة لقائمة المرفقات، وستكون هذه الرموز مرئية رسميًا في تحديث جديد. وفق “أخبار 24”.

“واتس آب” يطلق ميزة استخدام بصمة الإصبع لفتح التطبيق

أخبار محلية, مال وأعمال
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