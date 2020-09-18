بالفيديو.. هل يستطيع الرقاة معرفة الشخص الذي تـأذى منه المريض؟.. الشيخ “العيسى” يجيب

أكد أمين رابطة العالم الإسلامي الدكتور الشيخ محمد العيسى أن الرقية الشرعية لا تغني عن العلاج عند الأطباء كما يعتقد البعض.
وأوضح أن على الإنسان أن يرقي نفسه ويذهب إلى الطبيب، مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا الهرم”.
وبين، خلال حديثه عبر برنامجه الأسبوعي “في الآفاق” على قناة “إم بي سي”، عدم جواز ضـرب المريض من قبل الشخص الذي يرقيه، وأن البعض لديهم أمراض عضوية ويتم تضخيمها من قبل من يدّعون العلاج وتصل إلى مرحلة الجنون.وفق “أخبار 24”.
ونفى قدرة الرقاة على معرفة الشخص الذي تأذى منه المريض، وأن من يدعي ذلك يخلق العداوات بين الناس، ويمكن أن يخدع المـريض بمثل هذه الخرافات من خلال استخدام الشعوذة.
وأشار إلى عدم جواز الرقية عبر الهاتف، مؤكداً أنه لا بد أن تكون حضورياً كما ورد في السنة.
#في_الآفاق |
هل تكفي الرقية عن التداوي عند الأطباء؟@MhmdAlissa#MBC1 pic.twitter.com/GSx5Rt6BV5
— في الآفاق (@hiaahsanshow) September 18, 2020
#في_الآفاق |
ماذا قال الشيخ العيسى عن الممارسات الخاطئة لبعض الرقاة، وما نصيحته لمفسري الأحلام؟@MhmdAlissa#MBC1 pic.twitter.com/spEOQxNCKR
— في الآفاق (@hiaahsanshow) September 18, 2020
#في_الآفاق |
حكم الرقية عن بعد بالهاتف وغيره.. وكيف نتصرف في الظروف الطارئة مثل كورونا؟@MhmdAlissa #MBC1 pic.twitter.com/Y0UI2yRenW
— في الآفاق (@hiaahsanshow) September 18, 2020